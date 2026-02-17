„Трейс Груп Холд“ ще регистрира акциите си на Франкфуртската фондова борса

Строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД ще регистрира акциите си за търговия на Франкфуртската фондова борса, съобщиха от публичното дружество. Решението е гласувано от Надзорния и Управителния съвети на компанията.

Мениджърите ѝ са упълномощени да изберат и сключат договор с консултант при извършване на всички необходими дейности във връзка с процедурата за търговия на акциите от капитала на дружеството на Франкфуртската фондова борса.

Така „Трейс Груп Холд“ ще стане третата българска компания, която ще листне акциите си за търговия и на Франкфуртската фондова борса.

Книжата на „Трейс Груп“ са регистрирани от 2007 г. на „Българска фондова борса“.

Акциите на „Шелли груп“ ЕД се търгуват в Германия от 2021 г., като през 2024 г. бяха преместени на EuroBridge за едновременна търговия на БФБ и XETRA.

За 24 февруари тази година ще е първата търговска сесия на акциите на „Сирма Груп Холдинг“ АД във Франкфурт, като книжата ще бъдат премести за търговия на сегмента EuroBridge на БФБ-София.

Приходите на „Трейс Груп Холд“ за миналата година са общо 377.7 млн. лева при 366.8 млн. лева разходи, а нетната печалба на дружеството възлиза на 9.81 млн. лева.

През май миналата година компанията разпредели по 0.095 лева брутен дивидент на акция

от печалбата за 2024 година.

Освен в България, компанията има дейност и Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Румъния, Гърция и Украйна. „Трейс Груп Холд“ изпълнява всички дейности при изграждане на различните видове инфраструктура – строителство, рехабилитация, поддържане, проектиране и свързаните с тях дейности. Фирмата диверсифицира и разширява постоянно обхвата на своята дейност. Портфолиото на дейностите ѝ също така включва инвестиции, международна търговия и логистика.

През последните дванадесет месеца котировките на акциите на „Трейс Груп“ на БФБ лъкатушеха по ценовата стълбица, но добавяха стойност и в момента сделки се сключват при 3.2 евро един брой. А това оценява компанията на 77.44 млн. евро пазарна капитализация.