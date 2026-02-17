Над 4 милиона чуждестранни туристи са посетили страната ни през миналата година

През 2025 година туристическият сектор отчита ръст от 5,8% спрямо 2024 година, показват окончателните данни на Националния статистически институт, представени от министъра на туризма в оставка Мирослав Боршош след заседание на кабинета.

Общият брой регистрирани туристи през годината достига 9 504 275 души. От тях 5 363 922 са български граждани, а 4 140 353 – чуждестранни туристи. По думите на Боршош, това е първата година, в която броят на посетителите надхвърля 9,5 милиона. Туристическият поток е с 16% по-висок спрямо 2019 година, което според него показва пълно възстановяване на сектора след пандемията.

Министърът отбеляза значителен ръст на няколко ключови пазара. Най-голямо увеличение е регистрирано при туристите от Турция – 61,9%, следвани от Израел – 30%, и Германия – 24%. Според Боршош възстановяването на германския пазар е особено важно, тъй като преди пандемията той е бил водещ за страната.

Положителната тенденция се наблюдава и извън активните летни месеци. През април ръстът е 5%, през май – 7,8%, през септември – 5,2%, а през октомври – 11%. Това, според министъра, е резултат от целенасочени кампании за насърчаване на пътуванията извън пиковия сезон.

Боршош подчерта, че резултатите са постигнати благодарение на съвместната работа между Министерството на туризма, общините и браншовите организации, като отбеляза и засилващата се тенденция туризмът да се развива на регионален принцип.