БНБ ще продаде на аукцион на 23 февруари облигации за 150 млн. евро

На 23 февруари Българската народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност две години (730 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. с падеж 21 януари 2028 г., съобщиха от централната банка.

Той ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите.

Номинална стойност на предложеното количество е 150 000 000 евро 2.25% годишен лихвен процент.

Датата на плащане е 25 февруари.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти, отбелязват от БНБ в съобщението.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество държавни ценни книжа (ДЦК), което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

От БНБ посочват, че участниците в аукциона трябва да имат предвид и факта, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 26 111 от 21 януари 2026 година.

Освен това финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, уточняват от централната банка.

На първия за тази година аукцион – на 19 януари, бяха пласирани успешно част от съкровищни облигации от същата емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност беше в размер на 2.33 на сто.