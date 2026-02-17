РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Индия очаква 200 млрд. долара инвестиции в областта на изкуствения интелект

министърът на електрониката и информационните технологии в Индия Ашвини Вайшнав и главния изпълнителен директор на Google

Индия се надява да привлече до 200 млрд. долара инвестиции в центрове за данни през следващите няколко години с амбицията да стане водещ световен център за изкуствен интелект, заяви министърът на електрониката и информационните технологии Ашвини Вайшнав, цитиран от АП.

Правителството залага и на масово преквалифициране на работната сила чрез университети, обучителни програми и онлайн платформи, за да изгради повече подготвени кадри.

Досега някои от най-големите корпорации се ангажираха с мащабни инвестиции в Индия. През октомври Google обяви инвестиционен план от 15 милиарда долара през следващите пет години, за да създаде първия си център за изкуствен интелект в южноазиатската страна.

Два месеца по-късно Microsoft съобщи за най-голямата си инвестиция в Азия от 17,5 милиарда долара за развитие на облачната инфраструктура и инфраструктурата за изкуствен интелект в Индия през следващите четири години.

Amazon също се включи с 35 млрд. долара до 2030 г., за да разшири дигитализацията си, основана на изкуствен интелект.

