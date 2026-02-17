Goldman Sachs премахва критериите за разнообразие DEI за състава на банковия борд

Раса, сексуална ориентация, етническа принадлежност и други фактори, свързани с разнообразието (DEI), вече няма да се вземат предвид, когато управителният комитет на борда на акулата от Уолстрийт Goldman Sachs („Голдман Сакс“) идентифицира нови потенциални директори.

Главният изпълнителен директор на „Голдман Сакс“ Дейвид Соломон

Миналата година компанията се отказа от ангажимента си да подкрепя многообразието в борда на клиентите, по чиято борсова регистрация е работила. Сега планира да премахне критериите DEI и за собствения си ръководен орган, споделили за „Уолстрийт джърнъл“ запознати с въпроса лица.

Управителният комитет на борда на „Голдман Сакс“ в момента намира квалифицирани кандидати въз основа предимно на четири фактора, единият от които е широко описание на разнообразието, като гледни точки, произход, работа и военна служба, в допълнение към „други демографски данни“, който включва списък с DEI фактори. (бел. ред. – Тези фактори са раса, полова идентичност и етническа принадлежност – фундаментални стълбове в концепцията за Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване (Diversity, Equity, and Inclusion – DEI). Оттук нататък обаче плановете са да бъдат зачеркнати въпросните „другите демографски данни“, допълват добре информираните източници.

Решението на банковия гигант е последвано от задкулисно искане от консервативната активистка организация с нестопанска цел „Национален правен и политически център“ (NLPC), която притежава малък дял в банката. Групата е представила предложение на фирмената управа през септември 2025-а, с което настоява да се заличат критериите за DEI и е поискала то да бъде включено в изисквания по закон информационен на „Голдман Сакс“, разпространен сред акционерите преди годишното им събрание тази пролет.

Банката е информирал NLPC, че планира да премахне критериите за DEI. Очаква се банковият борд да одобри новата формулировка този месец, съобщават запознатите с въпроса източници. NLPC е спорила с няколко компании, че отчитането на многообразието при определянето на лица, отговарящи на условията за членове на борда, повишава риска от дискриминация.

„Голдман Сакс“, подобно на много големи банки, се е отказала от изискванията за DEI през последната година. Тя преработи своята програма за многообразие „Един милион чернокожи жени“ – многомилиарден ангажимент за инвестиране в чернокожи бизнесдами и лидери на организации с нестопанска цел, включително премахване на препратки към расата. Банката премахна също и изискването компаниите в Съединените щати и Западна Европа да имат разнообразни бордове, за да може да ги направи публични.

Гигантът от Уолстрийт получи предложения срещу DEI още преди миналогодишното събрание на акционерите си, но те не одобриха тези промени. Климатът, както за банките, така и за много други компании, се промени радикално през последните години. Повратен момент беше изпълнителната заповед на американския президент Доналд Тръмп, издадена в началото на 2025-а, с която се нарежда на федералните министерства и агенции да започнат граждански разследвания на програмите за DEI във фирмите.