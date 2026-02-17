"Продължаваме промяната" отхвърля всички внушения за намеса по случая „Петрохан – Околчица“

„Продължаваме промяната“ категорично и безусловно отхвърля всички внушения за своя намеса в тежкия криминален случай „Петрохан – Околчица“. Това се посочва в декларация, изпратена до медиите, в която партията заявява, че ще предприеме правни действия срещу всеки, който разпространява клевети по неин адрес, както и срещу нейни членове и симпатизанти.

От формацията определят твърденията като съзнателна политическа манипулация и опит трагедията, при която има жертви, включително деца, да бъде използвана за предизборни цели. В декларацията се казва, че са недопустими опитите за манипулации „на гърба на деца и техните семейства“ в момент, когато обществото очаква истина и справедливост.

Партията заявява, че осъжда безусловно всякакво насилие и злоупотреба с деца и настоява за бързо, независимо и безкомпромисно разследване. Според позицията всеки, извършил или прикривал престъпления, трябва да понесе пълната тежест на закона, независимо от позиция или влияние, като това се отнася и за ръководители и служители в институциите.

От ПП настояват за включване на международни експерти в разследването и за пълна прозрачност на всеки етап, с цел възстановяване на общественото доверие. Според формацията настоящият министър не е способен да осигури това и призовава следващият ръководител на Министерство на вътрешните работи да гарантира прозрачност и да даде отговор колко представители на службите са били запознати с дейността на организацията, свързана с хижа „Петрохан“, и защо в продължение на поне 12 месеца не са предприети ефективни мерки.

В декларацията се настоява обществото да получи информация кои длъжностни лица в Държавна агенция „Национална сигурност“, МВР и прокуратурата са били информирани и какви действия са предприели.

Партията предупреждава, че ще търси съдебна отговорност за разпространяване на клевети, като заявява, че „политическият имунитет не е индулгенция за безотговорни обвинения“.