Alibaba представи ново голямо обновление на AI модела Qwen3.5

Alibaba Group представи сериозно надграждане на водещия си AI модел Qwen3.5, който вече може да разбира текст, снимки и видео и да анализира клипове с продължителност до два часа. Компанията се надпреварва с конкуренти като DeepSeek, ByteDance, Zhipu и Minimax.

Целта на всички е да изпреварят силно очакваната нова платформа на DeepSeek, която отбелязва първата годишнина на революционния модел R1, преобърнал глобалните стандарти за AI през 2025 година.

Приложението Qwen се развива като платформа „всичко в едно“, позволявайки на 100 милиона потребители да поръчват bubble tea и да резервират пътувания директно в приложението.

Компанията е сред най-активните инвеститори и поддръжници на изкуствения интелект в Китай. Главният изпълнителен директор Еди Ву (Eddie Wu) е обещал над 53 милиарда долара за инфраструктура и развитие на AI – сума, която според него компанията може да надхвърли с времето.

