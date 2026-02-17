РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Кабинетът в оставка ще обсъди финансирането на МВнР за 2026 г.

Кабинетът в оставка ще проведе заседание днес от 10:00 часа, на което ще обсъди проект за решение относно одобряване на финансирането на Министерството на външните работи за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

В дневния ред са включени общо 21 точки. Сред тях са проекти на решения за приемане на доклади за изпълнението към 31 декември 2025 г. на Плана за намаляване на административната тежест, както и на Плана за действие за въвеждане на административни услуги по принципа „епизод от живота“.

Кабинетът ще разгледа и проект за одобряване на позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 24 февруари в Брюксел. Предвидено е също обсъждане на позицията на страната по дело С-711/25 „Ryanair et Ryanair Holdings“ пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване от съд в Италия.

Сред точките са още проекти на решения за приемане на доклади с резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, състояло се на 26 януари 2026 г. в Брюксел, както и от неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“ (формат „Вътрешни работи“), проведено на 22 януари 2026 г. в Никозия.

В програмата фигурира и предложение за изменение на Програмата на България по фонд „Вътрешна сигурност“.

Освен това министрите ще обсъдят проекти на решения, свързани с промяна на статута на държавни имоти, от публична в частна държавна собственост, както и апортирането на недвижими имоти в капитала на „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД – София. Предвидено е и безвъзмездно прехвърляне на имот, частна държавна собственост, на община Велико Търново.

