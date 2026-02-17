Кметове от цялата страна се събират пред дома на Самуил Попов в знак на подкрепа след палежа

Националното сдружение на кметовете публикува остра позиция след нападението срещу кмета на село Бистрица Самуил Попов. В знак на солидарност и протест срещу насилието и заплахите, кметове от цялата страна ще се съберат пред дома му във вторник.

Кметът на София Васил Терзиев призова компетентните институции незабавно да осигурят охрана на Попов. Той подчерта, че след отправени заплахи, подадени сигнали и пореден акт на посегателство, държавата е длъжна, макар и със закъснение, да гарантира сигурността му. „Зад подобни атаки стои не само един избран представител, а семейство и деца, които живеят със страх. Публичната длъжност не трябва да е присъда за близките ти“, написа във „Фейсбук“ столичният градоначалник.

Терзиев заяви още, че кметовете, независимо от политическата си принадлежност, трябва да могат да работят спокойно. По думите му, когато един кмет е обект на сплашване, това означава натиск върху цялата общност. Той припомни и други случаи на атаки срещу представители на местната власт, включително срещу него и Благомир Коцев, като попита какво още трябва да се случи, за да има реална превенция. Според него ресурсът за охрана трябва да бъде насочен към застрашени служители заради работата им, а не към депутати, които се страхуват от общественото недоволство.

Междувременно столичната полиция е задържала петима души след специализирана операция в София във връзка с умишления палеж в имота на кмета на Бистрица. Четирима от задържаните имат криминални прояви. Установено е, че извършителите са използвали мотоциклет, а разследващите разполагат и с информация за маршрута им.

Самуил Попов смята, че умишленият палеж е свързан с работата му като кмет, по-специално с предприетите от него действия по разкриване на незаконни сметища в района на Бистрица.