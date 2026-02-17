Лицензът на частно училище „Космос“ е разширен при кабинета „Главчев“

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ Николай Денков смята, че около случая „Петрохан-Околчица“ се води агресивна и цинична кампания с две основни цели – да навреди на политическата сила преди изборите и да отклони вниманието от институциите, които носят пряка отговорност за събитията от последните една-две години.

Денков посочи, че през последната година е станало ясно за проверка от прокуратурата, която впоследствие е била спряна. В ефира на „Нова телевизия“ той коментира и твърденията на журналиста Виктор Иванов от „24 часа“, че има информация за връзки на някои от загиналите с ДАНС. По думите му той лично не е познавал жертвите, не се е срещал с тях и никой от обкръжението му или от ръководството на „Продължаваме промяната“ не е имал връзка с тях.

Денков подчерта още, че общественото доверие в разследването е разклатено, поради което от „Продължаваме промяната-Демократична България“ настояват в процеса да се включат международни експерти от държави като Германия и Франция, на които българските граждани имат доверие.

По повод сдружението, свързвано с Ивайло Калушев, Николай Денков заяви, че нападките срещу Борислав Сандов имат политически характер. Той подчерта, че Сандов не е част от „Продължаваме промяната“, тъй като формацията се е разделила със „Зелено движение“ още преди години, а реалната цел на атаката е именно „Продължаваме промяната“.

Относно споровете около името на сдружението, съдържащо думата „национална“, Денков отбеляза, че в страната съществуват около сто организации с подобни наименования. По тази причина коалицията предлага законодателни промени, които да ограничат използването на термини като „национален“ и „европейски“ в имената на сдружения.

За частното училище „Космос“, свързано със случая, той обясни, че лицензите се издават въз основа на документи, а при съмнения за нередности се извършват проверки. По думите му през 2024 г., при управлението на друг министър-председател (бел. ред. – кабинетът „Главчев“), лицензът не само е бил подновен, но и разширен, което означава, че е направена проверка без да бъдат установени нарушения.

На сайта на честното училище е прикачен документът, с който то е регистрирано като средно, което показва, че това е станало по време на правителството на Димитър Главчев. Удостоверението под №372 е с дата 10 юни 2024 г. и е подписано от заместник-министъра на образованието д-р Емилия Лазарова. Тогава министър е проф. Галин Цоков.

Като основно частно училище “Космос” получава удостоверение #323 на 22 юли 2022 г. за вписване в Регистъра на институциите, когато министър е Николай Денков, а министър-председател е Кирил Петков. Подписано е от заместник-министър Мариета Георгиева.

Денков отправи критика и към изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, като изрази мнение, че скандалът се раздухва в навечерието на изборите с цел влияние върху избирателите.

Той уточни още, че първият сигнал срещу сдружението е бил подаден в ГДБОП по времето, когато ръководител е бил Калин Стоянов. Сигналът е внесен от директора на ОДМВР – Монтана, който по-късно е бил освободен от Бойко Рашков заради издадено разрешение за оръжие на криминално проявено лице, а впоследствие е възстановен на поста от Калин Стоянов.

Според Денков разпространените в публичното пространство версии не звучат логично и е необходимо ясно да се изнесе истината.

Народният представител заяви, че не е водил разговори с Андрей Гюров относно заемане на министерски постове. Той подчерта, че след като Гюров е поел ангажимент в Българската народна банка, е напуснал „Продължаваме промяната“ и вече не е политическа фигура.

По отношение на социологическите проучвания Денков отбеляза, че се наблюдава спад в подкрепата за ГЕРБ, което по думите му е било очаквано. Той посочи, че според изследвания значителна част от привържениците на партията не са изразили ясна позиция дали трябва да се води твърда борба с корупцията.

В коментара си за евентуално излизане на България от Европейския съюз Денков заяви, че според проучванията мнозинството от българските граждани не подкрепят подобен ход, докато симпатизантите на бившия държавен глава Румен Радев по-скоро го одобряват.

В заключение той посочи, че „Продължаваме промяната“ би могла да подкрепи инициативи заедно с Радев и неговия екип, ако има реална готовност за ефективна борба с корупцията.