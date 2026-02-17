Карта Pokemon се продаде на търг за рекордните 16.5 млн. долара

Карта от емблематичния аниме франчайз Pokemon се продаде за рекордните 16 492 000 долара на търг в Goldin Auction. Според The ​​Japan Times това е най-високата цена, плащана някога за колекционерска карта.

Картата Pikachu Illustrator, с илюстрации от художничката Ацуко Нишида, смятана за една от създателките на Pikachu, е проектирана за серия от конкурси, проведени от списанието за манга CoroCoro Comic през 1998 година. Произведени са само 41 карти: 39 са връчени на победителите в конкурса, а две са продадени в началото на 20-те години на XXI века от бивш служител на The Pokemon Company.

За сравнение, само през 2025 г. са отпечатани над 75 милиарда карти Pokemon, което прави картата Pikachu Illustrator една от най-редките карти.

Продавачът на Pikachu Illustrator беше американският борец Логан Пол,

който го закупи за 4 милиона долара през 2021 година. Картата беше обявена за онлайн търг на 6 януари с начална цена от 500 000 долара. По време на пряко предаване на финала на търга, Пол представи картата на новия ѝ собственик Антъни Скарамучи-младши, рисков капиталист и син на бившия директор по комуникациите на Белия дом.

Пикачу е вид покемон в медийния франчайз Pokémon на Nintendo и Game Freak,

както и талисман на франчайза. Представен за първи път във видеоигрите Pokémon Red и Blue, той е създаден от Ацуко Нишида по молба на водещия дизайнер Кен Сугимори, като дизайнът е финализиран от Сугимори. След дебюта си, Пикачу се е появявал в множество игри, включително Pokémon Go и играта Pokémon Trading Card Game, както и в различни стоки. Въпреки че Пикачу е озвучаван предимно в медиите от Икуе Отани, други актьори също са озвучавали героя.

Пикачу е широко смятан за най-популярния и добре познат вид покемон, до голяма степен поради появата си в аниме телевизионния сериал Pokémon като спътник на главния герой Аш Кечум. Пикачу е добре приет от критиците, като особено похвали се дава на сладкия му дизайн, и е смятан за икона както на поредицата Pokémon, така и на японската поп култура като цяло.