Крадец на злато се запъти към килията

Затвор

Крадец на златни бижута от ателие в София се запъти към затвора, след като днес Софийският районен съд го осъди на две години „лишаване от свобода“. 53-годишният Д.Р. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 31 март 2025 г. от бижутерско ателие в София е отнел 2 броя златни синджири с проба 14 карата на обща стойност 3554 лв. от владението на С.Б.

По случая е водено досъдебно производство за престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 1 вр. с чл. 194, ал. 1 вр. с чл. 29, ал. 1, б. „а“ от НК. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Д.Р. като автор на деянието.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Р. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

