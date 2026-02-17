РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Как да се предпазим от нарастващите кибер измами

Категоричен ръст на онлайн измамите последните няколко години. Киберпрестъпници се свързват от името на доверени компании, служители на отдел „Обслужване на клиенти“, най-често чрез имейл, SMS и социални мрежи. Една от най-разпространените тактики е фишингът – атака, при която измамниците изпращат съобщения, изглеждащи легитимни и създават усещане за спешност, например предупреждения за проблем с акаунта, известия за подозрителна активност или призиви за защита на профила.

Тези съобщения съдържат линкове към фалшиви уебсайтове, които имитират официални страници. Така крадат данни за вход, кодове за потвърждение и друга чувствителна информация.

Binance, водещата глобална блокчейн екосистема и най-голямата борса за цифрови активи в света, насърчава потребителите да бъдат бдителни и да прилагат лесни практики за сигурност, за да защитят своите акаунти и лична информация. Тъй като измамните схеми стават все по-усъвършенствани, Binance продължава да инвестира в модерни системи за сигурност и обучение на потребителите, за да им помогне да се ориентират по-безопасно в дигиталната среда.

През 2025 г. системите за сигурност на Binance са предотвратили потенциални измами на стойност 6.69 милиарда щатски долара за 5.4 милиона потребители. През същия период компанията е обработила над 71 000 запитвания от правоохранителни органи и е съдействала при разследвания, довели до конфискацията на приблизително 131 милиона щатски долара, свързани с незаконна дейност.

За да помогне на потребителите да разпознават и избягват подобни заплахи, Binance има няколко оснвони съвети за сигурност.

Активирайте двуфакторна автентикация (2FA): Допълнителният процес за потвърждение значително намалява риска от неоторизиран достъп.

Никога не споделяйте чувствителна информация: Пароли, частни ключове, възстановителни фрази и кодове за потвърждение не бива да се споделят с никого.

Избягвайте да кликвате върху подозрителни линкове: Винаги достъпвайте акаунта си, като ръчно въведете официалния URL адрес на Binance или използвате официалното приложение.

Проверявайте внимателно подателя и домейна: Измамните съобщения често използват адреси, които изглеждат подобни на легитимните.

Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като “твърде добри, за да са истина”: Натискът за бързо действие и гарантираните печалби са често срещани сигнали за измама.

Използвайте силни и уникални пароли: Използването на една и съща парола в различни платформи увеличава риска при изтичане на данни.

Потвърждавайте комуникацията чрез официални канали: При съмнение се свържете директно с отдела за поддръжка на Binance, вместо да отговаряте на съмнително съобщение.

Ефективната сигурност е споделена отговорност. „Докато Binance приема сериозно своята роля в защитата на потребителите, информираността и бдителността са ключови за предотвратяване на измами. Предприемането на прости стъпки, като активиране на двойна автентикация, проверка на официалните комуникации, избягване на подозрителни линкове и несподеляне на чувствителна информация, може значително да намали риска от онлайн измами. В бързо развиващия се свят на криптовалутите информираността и прилагането на стабилни практики за сигурност могат да направят решаваща разлика“, коментират от Binance.

За допълнителна защита на потребителите Binance прилага многостепенен подход към сигурността, който включва системи за мониторинг в реално време, усъвършенствани механизми за управление на риска, криптиране и протоколи за многостепенно подписване. По-голямата част от средствата на потребителите се съхраняват в т.нар. „студени портфейли“, което намалява риска от онлайн заплахи.

