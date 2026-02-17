„УниКредит Булбанк“ предлага инвестиции в 4 емисии структурирани сертификати

През януари „УниКредит Булбанк“ за първи път предложи на своите корпоративни клиенти възможността за инвестиции в четири емисии структурирани сертификати, издадени от „Уникредит Груп“ – поредно доказателство за стремежа ни да предоставяме иновативни решения с висока добавена стойност на своите клиенти, обявиха от банката.

Сертификатите дават възможност за диверсификация при управлението на ликвидността на компаниите и потенциал за по-висока доходност според индивидуалните им предпочитания за приемливо ниво на риск.

„Разширяваме нашето продуктово портфолио с още качествени инвестиционни възможности за развитие на бизнеса“, сподели Петър Беров, старши мениджър „Финансови пазари и Трежъри“ в „УниКредит Булбанк“.

Поради високият интерес на клиентите към приключилото предлагане, от 16 февруари започна записването на други четири емисии сертификати, в евро и щатски долари, базирани на различни пазарни активи.