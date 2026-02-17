Около 30% от енергийното потребление в България е осигурено от ВЕИ през 2025 г.

Около 30% от енергийното потребление в България се осигурява от възобновяеми енергийни източници. Това обяви Миглена Стоилова – председател на Българската ветроенергийна асоциация, цитирана от БТА, по време на кръгла маса на тема „Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез развитие на вятърната енергия“, която се състоя в „Гранд Хотел София“.

Стоилова цитира данни на Електроенергийния системен оператор за 2025 година. От тях става ясно, че инсталираните ВЕИ мощности в България са около 5 гигавата. Най-малък е делът на вятърната енергия – той представлява едва около 3.3% от електропроизводството у нас, докато в ЕС става въпрос за около 20 процента.

Според Стоилова едно от основните предизвикателства през развитието на вятърната енергия в България е общественото мнение.

Димитър Зарчев, ръководител на Централно диспечерско управление в ЕСО отбеляза, че вятърната енергия е стабилна и има своето място в енергийния микс.

Според председателя на Асоциацията на търговците на енергия в България Валери Дреников през последните години е имало бум на фотоволтаиците, а сега се наблюдава бум на батериите за съхранение на енергия.

По думите му търговците на енергия се надяват следващият бум на инвестиции да е при вятърната енергия. Дреников уточни, че по отношение на вятърната енергия в момента има възможност за сключване на дългосрочни договори и по-големи възможности за фиксиране на цените.

Председателят на Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков отбеляза, че трябва да се търси решение на европейско ниво по отношение на развитието на вятърната енергия.

Според Светлин Писленски, асоцииран директор на Европейската банка за възстановяване и развитие, по отношение на финансирането на вятърната енергия няма предизвикателства, защото има силни български и международни инвеститори. Освен това търговските банки имат възможности да финансират вятърни проекти, смята той.

Според Виктория Керелска от Европейската вятърна асоциация (WindEurope) Зелената сделка ще продължи, защото това е единственият път, по който Европа може да си позволи конкурентоспособност на икономиките независимо от това, че различните държави от Европейския съюз имат различни визии за енергийния си микс.