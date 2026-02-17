РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Съдът в Плевен остави в ареста учителя, обвинен за блудство с малолетни

Районният съд в Плевен остави в ареста 29-годишния учител в село Садовец, който е обвинен в блудство с две малолетни момичета.

Делото за мярката се проведе при закрити врата, след което Мария Георгиева, зам.-районен прокурор, наблюдаващ делото, посочи:

„Обвиняемият по делото остава в ареста с мярка за неотклонение „задържане под стража“. Дали е правилно да се каже, че обвинението е свързано с педофилия? Не бих твърдяла такова нещо, ще ви помоля да не отговарям на повече въпроси. Касае се за пострадали лица, които са малолетни“, отбеляза прокурорът.

Мъжът е учител в село Садовец. Весела Петкова, директор на основното училище, в което е работил обвиненият мъж, каза:

„Определено не се е случило тук в училище. Как разбрахме ли? От полицията, викаха ме на разпит в полицията за държание и поведение в училище (на обвиняемия). Той е учител, на 29 години е. От пет години е при нас. Не знам дали нещо се е случило, в момента се води следствие.  Дали аз съм забелязала нещо? Не, абсолютно нищо. Той в работата си като математик е страшен педант, държи строго учениците“. 

