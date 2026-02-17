Иран вижда „нов прозорец от възможности“ в преговорите със Съединените щати.

Това обяви външният министър Абас Арагчи след днешните тричасови разговори в Женева.

Няма дата за трети кръг от преговори със Съединените щати, обяви иранският външен министър в Женева. Причината е, че Вашингтон и Техеран са се договорили за изработването на проекти за потенциална сделка, преди да договорят нова дата, обясни Абас Арагчи в Женева.

„Няма пътна карта, но се споразумяхме за набор от ръководни принципи, които да проправят пътя към споразумение. В сравнение с предишния кръг проведохме напълно сериозни дискусии и атмосферата беше по-конструктивна“, заяви Арагчи.

В същото време той предупреди Съединените щати да се въздържат от заплахи за употреба на сила срещу Иран. По-рано върховният лидер на ислямската република аятолах Али Хаменей предупреди Вашингтон да не се опитва да сваля режима. Думите му последваха изявление на американския президент Доналд Тръмп, че смяната на режима в Иран може би е най-доброто нещо, което може да се случи.

Вашингтон се стреми да разшири обхвата на преговорите, като включи и арсенала от балистични ракети на Иран, но Техеран категорично отказва. Вместо това се надява да постигне облекчаване на санкциите срещу ограничения на ядрената програма.

Непреките преговори с посредничеството на Оман се проведоха, докато Съединените щати продължават да струпват военни сили в Близкия изток, а Иран започна военно учение в стратегически важния за световната търговия с петрол Ормузки проток.

Само няколко часа след началото на разговорите военно учение на иранската революционна гвардия затвори за няколко часа протока „от съображения за сигурност“.

В миналото Техеран е заплашвал да затвори протока за търговско корабоплаване, ако той бъде атакуван. Близо една пета от световната търговия с петрол преминава по този маршрут.