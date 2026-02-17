РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Полша подготвя иск срещу Русия за щети през периода на Студената война

Полша

Полша подготвя иск срещу Русия за щети, нанесени ѝ по времето, когато беше съюзник на СССР, предаде ТАСС.

По инициатива на премиера Доналд Туск е създаден екип от историци, който ще анализира последствията от съветското влияние върху страната от военните години до десетилетията на Студената война. Целта е да бъдат документирани икономическите и социалните загуби, понесени по време на съществуването на Полската народна република, която беше в орбитата на Съветския съюз.

Властите във Варшава определят процеса като дългосрочен и посочват, че достъпът до архиви остава сериозно предизвикателство. Засега не се коментират конкретни финансови претенции.

По-рано Полша повдигна въпроса за военни репарации и към Германия за разрушенията от Втората световна война. През декември германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че въпросът за репарациите „от германска гледна точка, юридически и политически, е окончателно приключен отдавна“.

