Френският президент Еманюел Макрон се стреми да ограничи политиката на потенциален бъдещ десен президент, като ускори назначаването на неговите съюзници на ключови позиции. Politico съобщи това, позовавайки се на източници.

„Той е загрижен за надвисналата заплаха и иска да укрепи репутацията си. Всичко ще бъде уредено преди президентските избори през май 2027 г.“, цитира вестникът източника.

Отбелязва се, че замяната на Тиери Буркар, началник на Генералния щаб на френските въоръжени сили, както и други размествания, е била отчасти мотивирана от желанието да се назначи човек, достатъчно влиятелен, за да противодейства на потенциални противоречиви предложения от дясното крило на партията „Национален сбор“, включително потенциалното оттегляне на Париж от съвместното командване на НАТО.

Промените ще засегнат и Министерството на външните работи на страната,

тъй като френските дипломатически мисии в повече от 60 региона, включително Вашингтон, Лондон, Берлин и Киев, очакват пристигането на нови посланици през следващите месеци.

Източници на вестника твърдят, че кадровите промени във Франция не са мотивирани от желанието на Макрон да остави своя отпечатък в историята в края на кариерата си, а са водени от желанието да защити френските институции от потенциални сътресения, причинени от политиката на Националния сбор.

Според последните проучвания, Марин льо Пен, лидер на дясна партия Национален сбор, води в класацията на потенциалните кандидати на предстоящите президентски избори, борейки се за първото място с лидера на партията си Джордан Бардела.