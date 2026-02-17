РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Великобритания отлага проекта за „единен търговски прозорец“ след Brexit

брексит

Лейбъристкото правителство на Обединеното кралство отложи изпълнението на програмата за създаване на „безпроблемна търговска граница“ след Brexit (напускане на ЕС), след като е похарчило 110 милиона паунда (приблизително 150 милиона долара) за договори с партньорите Deloitte и IBM. Това съобщи Financial Times.

Проектът за „единeн търговски прозорец“ (STW), според вестника, предвижда създаването на универсална цифрова платформа за търговци, която, наред с други неща, би опростила подаването и обработката на документи за внос и износ на стоки. STW обаче беше спрян след серия от забавяния и повреди в ИТ инфраструктурата, което възпрепятства прилагането на гранични мерки, които според Националната одитна служба на Обединеното кралство ще струват 4.7 милиарда паунда (6.4 милиарда долара).

Британските власти заявиха, че макар „аспектът на изпълнение“ на STW да е бил затворен, Уайтхол все още е ангажиран с „политическото развитие“ на програмата.

Експертите казват, че

проектът би спестил на британския бизнес поне четвърт милиард долара.

Без тази програма те смятат, че Обединеното кралство ще се нуждае от наистина мащабно рестартиране в отношенията си с ЕС, за да се премахне бюрокрацията.

Референдумът за Брекзит се проведе на 23 юни 2016 г.

като 51.9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48.1% бяха против. След няколко години преговори Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 година.

На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство. През декември 2020 г. двете страни постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.