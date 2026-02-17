Великобритания отлага проекта за „единен търговски прозорец“ след Brexit

Лейбъристкото правителство на Обединеното кралство отложи изпълнението на програмата за създаване на „безпроблемна търговска граница“ след Brexit (напускане на ЕС), след като е похарчило 110 милиона паунда (приблизително 150 милиона долара) за договори с партньорите Deloitte и IBM. Това съобщи Financial Times.

Проектът за „единeн търговски прозорец“ (STW), според вестника, предвижда създаването на универсална цифрова платформа за търговци, която, наред с други неща, би опростила подаването и обработката на документи за внос и износ на стоки. STW обаче беше спрян след серия от забавяния и повреди в ИТ инфраструктурата, което възпрепятства прилагането на гранични мерки, които според Националната одитна служба на Обединеното кралство ще струват 4.7 милиарда паунда (6.4 милиарда долара).

Британските власти заявиха, че макар „аспектът на изпълнение“ на STW да е бил затворен, Уайтхол все още е ангажиран с „политическото развитие“ на програмата.

Експертите казват, че

проектът би спестил на британския бизнес поне четвърт милиард долара.

Без тази програма те смятат, че Обединеното кралство ще се нуждае от наистина мащабно рестартиране в отношенията си с ЕС, за да се премахне бюрокрацията.

Референдумът за Брекзит се проведе на 23 юни 2016 г.

като 51.9% от британците гласуваха за напускане на ЕС, докато 48.1% бяха против. След няколко години преговори Обединеното кралство напусна ЕС в нощта на 1 февруари 2020 година.

На 1 януари 2021 г. изтече преходният период след Брекзит, през който всички европейски разпоредби се прилагаха за Обединеното кралство. През декември 2020 г. двете страни постигнаха споразумение след Брекзит, което включва зона за свободна търговия със стоки и услуги без квоти или тарифи.