Ясен е съставът на делегацията ни на встъпителното заседание на Съвета за мир

Правителството прие решение за участието на България във встъпителното заседание на Съвета за мира, което ще се проведе във Вашингтон на 19 февруари 2026 година. То й по покана на неговия основател и председател-учредител – американският президент Доналд Тръмп.

Кабинетът в оставка определи и какъв ще бъде съставът на българската делегация. Неин ръководител ще бъде Иван Найденов, който е постоянен секретар в Министерството на външните работи, Константин Димитров – генерален директор по политическите въпроси във външно министерство и Стефка Йовчева, която е временно управляващ посолството ни във Вашингтон.

От кабинета в оставка отбелязват, че България ще участва в заседанието на 19 февруари, но без право на глас. Припомняме, че преди седмица Министерският съвет излезе с решение, че одобрява проекта на Устав на Съвета за мира като основа за водене на преговори и упълномощава министър-председателя да подпише устава от името на Република България, при условие на последваща ратификация.