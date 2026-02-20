ЦИК публикува броя на мандатите за предстоящите парламентарни избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители за предстоящите избори.

Комисията определя мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:

Първи Благоевградски – 11 мандата;

Втори Бургаски – 14 мандата;

Трети Варненски – 16 мандата;

Четвърти Великотърновски – 7 мандата;

Пети Видински – 4 мандата;

Шести Врачански – 5 мандата;

Седми Габровски – 4 мандата;

Осми Добрички – 5 мандата;

Девети Кърджалийски – 5 мандата;

Десети Кюстендилски – 4 мандата;

Единадесети Ловешки – 4 мандата;

Дванадесети Монтана – 4 мандата;

Тринадесети Пазарджишки – 8 мандата;

Четиринадесети Пернишки – 4 мандата;

Петнадесети Плевенски – 8 мандата;

Шестнадесети Пловдив -11 мандата;

Седемнадесети Пловдивски – 11 мандата;

Осемнадесети Разградски – 4 мандата;

Деветнадесети Русенски – 7 мандата;

Двадесети Силистренски – 4 мандата;

Двадесет и първи Сливенски – 6 мандата;

Двадесет и втори Смолянски – 4 мандата;

Двадесет и трети София – 19 мандата;

Двадесет и четвърти София – 13 мандата;

Двадесет и пети София – 14 мандата;

Двадесет и шести Софийски – 8 мандата;

Двадесет и седми Старозагорски – 11 мандата;

Двадесет и осми Търговищки – 4 мандата;

Двадесет и девети Хасковски – 8 мандата;

Тридесети Шуменски – 5 мандата;

Тридесет и първи Ямболски – 4 мандата;

Тридесет и втори извън страната – 4 мандата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Вчера ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от комисията. Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.