ЦИК публикува броя на мандатите за предстоящите парламентарни избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители за предстоящите избори.

Комисията определя мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:

  • Първи Благоевградски – 11 мандата;
  • Втори Бургаски – 14 мандата;
  • Трети Варненски – 16 мандата;
  • Четвърти Великотърновски – 7 мандата;
  • Пети Видински – 4 мандата;
  • Шести Врачански – 5 мандата;
  • Седми Габровски – 4 мандата;
  • Осми Добрички – 5 мандата;
  • Девети Кърджалийски – 5 мандата;
  • Десети Кюстендилски – 4 мандата;
  • Единадесети Ловешки – 4 мандата;
  • Дванадесети Монтана – 4 мандата;
  • Тринадесети Пазарджишки – 8 мандата;
  • Четиринадесети Пернишки – 4 мандата;
  • Петнадесети Плевенски – 8 мандата;
  • Шестнадесети Пловдив -11 мандата;
  • Седемнадесети Пловдивски – 11 мандата;
  • Осемнадесети Разградски – 4 мандата;
  • Деветнадесети Русенски – 7 мандата;
  • Двадесети Силистренски – 4 мандата;
  • Двадесет и първи Сливенски – 6 мандата;
  • Двадесет и втори Смолянски – 4 мандата;
  • Двадесет и трети София – 19 мандата;
  • Двадесет и четвърти София – 13 мандата;
  • Двадесет и пети София – 14 мандата;
  • Двадесет и шести Софийски – 8 мандата;
  • Двадесет и седми Старозагорски – 11 мандата;
  • Двадесет и осми Търговищки – 4 мандата;
  • Двадесет и девети Хасковски – 8 мандата;
  • Тридесети Шуменски – 5 мандата;
  • Тридесет и първи Ямболски – 4 мандата;
  • Тридесет и втори извън страната – 4 мандата.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Вчера ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от комисията. Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

