ЦИК публикува броя на мандатите за предстоящите парламентарни избори

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители за предстоящите избори.
Комисията определя мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт, и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители, както следва:
- Първи Благоевградски – 11 мандата;
- Втори Бургаски – 14 мандата;
- Трети Варненски – 16 мандата;
- Четвърти Великотърновски – 7 мандата;
- Пети Видински – 4 мандата;
- Шести Врачански – 5 мандата;
- Седми Габровски – 4 мандата;
- Осми Добрички – 5 мандата;
- Девети Кърджалийски – 5 мандата;
- Десети Кюстендилски – 4 мандата;
- Единадесети Ловешки – 4 мандата;
- Дванадесети Монтана – 4 мандата;
- Тринадесети Пазарджишки – 8 мандата;
- Четиринадесети Пернишки – 4 мандата;
- Петнадесети Плевенски – 8 мандата;
- Шестнадесети Пловдив -11 мандата;
- Седемнадесети Пловдивски – 11 мандата;
- Осемнадесети Разградски – 4 мандата;
- Деветнадесети Русенски – 7 мандата;
- Двадесети Силистренски – 4 мандата;
- Двадесет и първи Сливенски – 6 мандата;
- Двадесет и втори Смолянски – 4 мандата;
- Двадесет и трети София – 19 мандата;
- Двадесет и четвърти София – 13 мандата;
- Двадесет и пети София – 14 мандата;
- Двадесет и шести Софийски – 8 мандата;
- Двадесет и седми Старозагорски – 11 мандата;
- Двадесет и осми Търговищки – 4 мандата;
- Двадесет и девети Хасковски – 8 мандата;
- Тридесети Шуменски – 5 мандата;
- Тридесет и първи Ямболски – 4 мандата;
- Тридесет и втори извън страната – 4 мандата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС) чрез ЦИК в тридневен срок от обявяването му.
Вчера ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април 2026 г., съобщиха от комисията. Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.