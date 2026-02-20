Стоил Цицелков наистина беше отстранен за 5 г. от наблюдение на избори, потвърдиха от ЕК

От Европейската комисия потвърдиха за NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори.
„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, пишат от Комисията.
Санкцията е била наложена през 2020 г. след една такава мисия. От Брюксел обаче не дават подробности къде точно е била тя.
Наказанието е изтекло пет години по-късно, т.е. през 2025 г.
Твърденията за наложеното наказание бяха отправени вчера от ИТН и други партии. Според тях, Цицелков бил наблюдател на избори в Гана през 2020 г. Там имало инцидент с жена в хотелска стая, в резултат на който било наложено наказанието на Европейската комисия.