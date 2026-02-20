РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Стоил Цицелков наистина беше отстранен за 5 г. от наблюдение на избори, потвърдиха от ЕК

ЕК: Стоил Цицелков наистина беше отстранен за 5 г. от наблюдение на избори

От Европейската комисия потвърдиха за NOVA, че Стоил Цицелков в действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори. 

„Можем да потвърдим, че след мисия за наблюдение на изборите през 2020 г., поради неспазване на Кодекса за поведение, приложим за всички мисии за наблюдение на избори, г-н Стоил Цицелков беше отстранен от участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори”, пишат от Комисията.

Санкцията е била наложена през 2020 г. след една такава мисия. От Брюксел обаче не дават подробности къде точно е била тя.

Наказанието е изтекло пет години по-късно, т.е. през 2025 г.

Твърденията за наложеното наказание бяха отправени вчера от ИТН и други партии. Според тях, Цицелков бил наблюдател на избори в Гана през 2020 г. Там имало инцидент с жена в хотелска стая, в резултат на който било наложено наказанието на Европейската комисия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли държавата да упражнява по-засилен контрол над частните училища?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.