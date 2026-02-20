Дания отделя 190 млн. долара за повишаване на готовността при кризи и война

Дания съобщи, че заделя 190 млн. долара за повишаване на националната готовност при кризи и война.

Властите в Копенхаген ще отпуснат 1 млрд. и 200 млн. крони за „авариен пакет“, насочен към укрепване на т.нар. „цялостна готовност“ на страната в случай на война или сериозна криза.

Правителственият план поставя особен акцент върху засилването на капацитета за електроснабдяване и водоснабдяване, както и върху здравната система и телекомуникациите.

„При война на европейския континент, хибридна война срещу НАТО и Запада и все по-екстремни климатични явления, ние като общество трябва да сме подготвени за широк спектър от възможни събития“, посочва министерството. При криза всеки датчанин трябва да може да се справя самостоятелно в рамките на 72 часа, изтъкна министърът на устойчивостта и готовността Торстен Шак Педерсен.

Понятието „цялостна готовност“, известно и като тотална отбрана, обхваща планиране, съчетано с военни и граждански функции и е широко възприето в северните държави.

Финландските власти също призоваха населението да се подготвя както психически, така и логистично за възможността от война заради близостта до Русия.