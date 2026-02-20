Президентът Йотова е домакин на традиционната вечеря ифтар по случай Рамазан

Държавният глава Илияна Йотова е домакин на традиционната вечеря ифтар по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан.





В приветствието си към гостите държавният глава подчерта, че “ няма значение във какъв храм се молиш“, защото стремлението на човешкото сърце са едни и същи и в радости и в тревоги, а вярата и молитвата живее във всеки човек:

„Всеки път, когато човек е щедър, когато помага на ближния си, той го прави от все сърце. Тази вечеря, вашето присъствие и нашето домакинство са не само жест към нашите сънародници мюсюлмани. Преди всичко това е нашето желание да спазим мъдростта и да я предаваме на тези след нас. Мъдростта да живеем в хармония, мъдростта да оставим на децата ни да бъдат заедно в кварталите, в селата и градовете и да не се делят, защото от тази толерантност и от това разбирателство ще зависи как се развива държавата ни и какво ще бъде бъдещето ни. Бъдете благословени. Пожелавам преди всичко много здраве, успехи на вас и на вашите семейства“, посочи държавният глава.

Главният мюфтия доктор Мустафа Хаджи благодари на президентската институция за това, че събира около една трапеза религиозните общности:

„Това показва, че президентската институция обединява всички български граждани, като не прави разлика по етнически и религиозен принцип. Днес обаче трябва да си дадем сметка за нещо важно – националната идентичност. Българският народ се радва на свобода и демокрация за каквато много хора по света само могат да мечтаят. Но те не трябва да забравят, че това също е отговорност, което не трябва да забравяме“, каза той.

На тържествената вечер присъстват патриарх Даниил, представители както на мюсюлманската, така и на останалите традиционни религиозни общности у нас. Сред гостите са също представители на държавни институции, дипломатическия корпус, деятели от сферите на духовността, културата, образованието и науката.