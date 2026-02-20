РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Илияна Йотова подписа указа за освобождаването на Стоил Цицелков като вицепремиер

Президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател, съобщават от прессекретариата на държавния глава.

Документът е издаден на основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Стоил Цицелков бе назначен за вицепремиер по честността на вота от служебния премиер Андрей Гюров.

По-рано днес, Цицелков се оттегли от поста.

До това се стигна след разразилия се вчера скандал около биографията на досегашния член на Обществения съвет към ЦИК.

От ИТН изнесоха данни за шофиране след употреба на алкохол, притежание на марихуана и забрана от Европейската комисия да участва като наблюдател на ЕС на избори.

Цицелков обяви, че срещу него и кабинета тече масирана атака и ще защити правата си по съдебен ред „срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт.“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли държавата да упражнява по-засилен контрол над частните училища?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.