В Австрия започна съдебен процес срещу 47 природозащитници

В Австрия днес започна голям съдебен процес срещу 47 членове на движението за опазване на околната среда „Последно поколение“, съобщават ДПА и БТА.

Седем обвиняеми бяха изправени пред Виенския окръжен съд по подозрение в причиняване на сериозни имуществени щети и други обвинения.

„Нямаме достатъчно място за 47-те обвиняеми“, обясни говорителка на съда. През следващите няколко седмици ще има още заседания, на които ще се явяват по групи останалите обвиняеми по делото.

На днешното заседание бяха наложени глоби от по няколкостотин евро, като защитниците на обвиняемите заявиха, че ще обжалват наказателните мерки. Акциите, в които са участвали обвиняемите, включват разпръскването на боя на виенското летище Швехат и в сградата на федералното канцлерство през 2023 и 2024 г.