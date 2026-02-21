РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Атанасов иска промени в закона, които да наложат щателна проверка на кандидатите за министри

Атанасов иска оставката на Киселова, тя го обвини, че "търси консолидация на опозицията"

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов настоя за промени в закона, които да наложат щателна проверка на кандидатите за министри в един потенциален кабинет.

„Трябва да се промени законодателството така, че когато се окомплектова ново правителство – било то служебно, или редовно – да има процес, в който да бъде направена щателна проверка на кандидатите. Това не е никак сложно – за период от 1 седмица могат да бъдат направени всички справки“, заяви той в ефира на „Би Ти Ви“.

Атанасов уточни още и следното: „Ако се прави ново правителство, отиващият си вътрешен министър да бъде задължен по закон да направи справки по отчета. Има такава система в МВР и ДАНС. Пускате три имена и ЕГН и всичко, което има в тази система излиза“.

