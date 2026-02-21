Атанасов иска промени в закона, които да наложат щателна проверка на кандидатите за министри

Лидерът на „Демократи за силна България“ Атанас Атанасов настоя за промени в закона, които да наложат щателна проверка на кандидатите за министри в един потенциален кабинет.

„Трябва да се промени законодателството така, че когато се окомплектова ново правителство – било то служебно, или редовно – да има процес, в който да бъде направена щателна проверка на кандидатите. Това не е никак сложно – за период от 1 седмица могат да бъдат направени всички справки“, заяви той в ефира на „Би Ти Ви“.

Атанасов уточни още и следното: „Ако се прави ново правителство, отиващият си вътрешен министър да бъде задължен по закон да направи справки по отчета. Има такава система в МВР и ДАНС. Пускате три имена и ЕГН и всичко, което има в тази система излиза“.