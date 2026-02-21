Кампанията за парламентарните избори в Унгария започна от днес

Кампанията за парламентарни избори в Унгария официално започна от днес. Основната надпревара вече се разгърна между управляващата партия Фидес – Унгарски граждански съюз, водена от премиера Виктор Орбан, и опозиционната партия „Уважение и свобода“ (Tisztelet és Szabadság; TISZA, Тиса), председателствана от евродепутата Петер Мадяр.

Според унгарското законодателство, официалният старт на кампанията не може да бъде даден по-рано от 50 дни преди изборите, които президентът Тамаш Суйок е насрочил за 12 април. Следователно кампанията започва на 21 февруари, събота.

От тази дата се разрешава използването на средства за кампанията, включително средства, отпуснати от държавата на парламентарните партии, политическата реклама в медиите, включително радиото и телевизията, и събирането на подписи за номиниране на кандидати.

По листа и по избирателен район

Централната избирателна комисия съобщи, че вече е получила заявки за близо 150 000 формуляра за подписи. Окръжните избирателни комисизапочнаха да ги издават тази сутрин. Събирането на подписи за регистрация на кандидати в едномандатните избирателни райони е планирано да приключи на 6 март. Кандидатите трябва да съберат най-малко 500 валидни подписа в подкрепа.

Съгласно политическата система на Унгария, от 199-те членове на Народното събрание (еднокамарният парламент на страната), 106 се избират от едномандатните избирателни райони, а 93 – от партийни листи. Партия, която желае да представи национална листа за изборите, трябва да номинира кандидати в поне 71 избирателни района, разположени в поне 14 от 19-те региона на страната и Будапеща.

Както и в предишни години, Фидес се кандидатира в блок с по-малките си съюзници – Християндемократическата народна партия (ХДНП). Тяхната обща листа се оглавява от Орбан и вицепремиера и лидер на ХДНП Жолт Шемиен.

Начело на листата на Тиса е евродепутата Петер Мадяр, който се ползва с подкрепата на ръководството на Европейския съюз.

Две програми

Фидес не е публикувала конкретна програма за изборите, твърдейки, че тя вече е добре позната на избирателите. Разбира се, че тя включва правителствени инициативи като повишаване на минималната работна заплата, установяване на 14-ти клас пенсия и преференциални ипотеки за млади семейства.

Представители на Фидес също твърдят, че за разлика от политическите си опоненти, се застъпват за мир в Европа и бърз край на конфликта в Украйна. Те твърдят, че Тиса възнамерява да следва линията на Брюксел, готова е да финансира Киев и подкрепя военни операции в съседната страна. Следователно, както подчерта Орбан, тези избори „ще решат въпроса за войната и мира“.

Основният предизборен лозунг на Тиса е борбата с корупцията. Партията обещава също така да върне средствата от ЕС, задържани от Брюксел на Унгария, да повиши данъците на най-богатите и да осъществи мащабна здравна реформа. Тя твърди също, че се застъпва за мир в Украйна. Въпреки това, не е изяснила позицията си относно финансовата подкрепа за Киев.

Тъй като евродепутатите на Тиса принадлежат към най-голямата фракция в Европейския парламент – Европейската народна партия, водена от Манфред Вебер, политическите ѝ опоненти я подозират, че е готова да следва линията на Брюксел във всичко.

Като доказателство за това те посочват, че платформата на Тиса призовава за отказ от сътрудничество с Русия в енергийния сектор. Ако дойде на власт, ръководството на партията възнамерява да „премахне енергийната зависимост от Русия“ до 2035 г., тоест след изтичане на настоящите договори за доставка на петрол и газ. Същевременно Тиса би искала „сериозно да преразгледа“ изграждането на атомната електроцентрала „Пакш II“, проектирана от „Росатом“.

На социологическите проучвания не може да се вярва

Проучванията на общественото мнение рисуват противоречива картина преди изборите. Проправителствените центрове за политически изследвания твърдят, че според техните данни Фидес води с 6-7 процентни пункта. Анкетьорите, считани за близки до опозицията, напротив, твърдят, че техните социологически проучвания показват, че Тиса води с почти 10 пункта.

В същото време и двете партии са единодушни в едно. Освен тандема Фидес-Християндемократи и Тиса, само крайнодясната партия „Нашата родина“ ще може да преодолее 5-процентната бариера за влизане в парламента. Други партии, включително опозиционната Демократическа коалиция и социалистите, няма да успеят да го направят. Смята се, че Тиса е привлякла традиционните си избиратели.

Преди последните избори през 2022 г. анкетите показваха предимство за опозиционните партии, които след това сформираха единна коалиция и номинираха общ кандидат за министър-председател. Тези прогнози обаче се оказаха неверни. Фидес и Християндемократите нанесоха съкрушително поражение на опозицията, спечелвайки 135 от 199-те места в парламента, което позволи на Орбан да запази поста си на министър-председател за още четири години. Той заема този пост непрекъснато от 2010 г., като преди това го е заемал от 1998 до 2002 г. – общо по-дълъг мандат от всеки друг европейски политик.

Експертите предупреждават, че ситуацията се е променила оттогава и в унгарския политически пейзаж се появи нова партия. Страната навлиза в решаващата фаза на предизборната кампания.

Унгарският парламент (на унгарски: Országház) е органът на законодателната власт на Унгария. Неговата сграда се намира на площад „Лайош Кошут“, на левия бряг на река Дунав. Това е една от най-представителните и известни парламентарни сгради в света. Годишно привлича милиони туристи.

(по материали от чуждестранния печат)