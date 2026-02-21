РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ИТН подава сигнал до прокуратурата заради случая „Петрохан“

Депутатите от „Има такъв народ“ (ИТН) Тошко Йорданов и Александър Рашев са депозирали сигнал пред Софийска градска прокуратура. Оттам настояват да бъде извършена проверка за това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая „Петрохан“.

Според ИТН проверката е „наложителна“. Вчера МВР отрече твърденията, че Емил Дечев е поискал оставките на разследващите случая „Петрохан“.

От МВР посочиха, че Делчев е заявил, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите „Петрохан“ и „Околчица“, а след това може да се формулират изводи и оценки за конкретните им действия.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

