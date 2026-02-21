Зафиров, Гуцанов, Добрев и Стойнев вече не са част от тясното ръководство на БСП

Основните лица в БСП, които стояха зад досегашната линия на партията и участието ѝ в съвместно управление с ГЕРБ и ДПС, вече не са част от Изпълнителното бюро. Днес беше избран нов състав на тясното ръководство, в който не попадат бившият лидер Атанас Зафиров, неговият съратник Борислав Гуцанов, както и Драгомир Стойнев и Кирил Добрев – доскоро председател и заместник-председател на парламентарната група.

Рокадата е пореден знак за сериозна трансформация на „Позитано“ 20 след избирането на Крум Зарков начело на партията. Преди година именно Зафиров пое ръководството на БСП, малко след като стана вицепремиер в кабинета „Желязков“, а Гуцанов зае поста на социален министър. Тогава курсът към сближаване с ГЕРБ, мандатоносител на правителството, получи подкрепа от партийния конгрес.

След оставката на кабинета обаче посоката се промени и партията започна да се дистанцира от досегашните си партньори. Това доведе и до смяната на върха с избирането на Зарков, който заяви намерение БСП да се противопостави на „завладяната държава“ – ход, възприет като разрив с ГЕРБ и ДПС.

Първоначално беше сменено ръководството на парламентарната група. Макар Стойнев и Добрев да се оттеглиха, начело застана Наталия Киселова, която беше председател на парламента по време на управлението на кабинета „Желязков“, което постави под въпрос мащаба на реалната промяна.

Сега трансформацията обхвана и Изпълнителното бюро, чийто състав беше съкратен от 25 на 19 души. Освен Зафиров, който участваше по право като председател, от него отпадат четирима от петимата заместник-председатели – Калоян Паргов, Драгомир Стойнев, Иван Пешев и Иван Иванов. Местата си губят и организационните секретари Деян Дечев, Цветелина Пенкова, Атанас Атанасов и Филип Попов. Извън новия състав остават също Кирил Добрев, Борислав Гуцанов, Кристиан Вигенин, Манол Генов и други досегашни членове.

Кой влиза в новото ръководство на БСП?

Сергей Станишев отново заема водеща позиция в БСП, след като беше избран за член на новия състав на Изпълнителното бюро, утвърден от Националния съвет. Той ръководеше партията в продължение на 13 години и беше президент на Партия на европейските социалисти в рамките на 11 години.

Лидерът на БСП Крум Зарков ще има четирима заместници – бившите депутати Атанас Мерджанов и Жельо Бойчев, кметът на Троян Донка Михайлова и председателят на столичната организация на партията Иван Таков.

В новото Изпълнително бюро влизат още бившият народен представител Валери Жаблянов, лидерът на младежката организация Габриел Вълков и неговата заместничка Мина Кутева.

Сред членовете са и областните председатели на партията – Атанас Телчаров за Пловдив, Павел Раличков за Варна и Соня Келеведжиева за Сливен.

В ръководството попадат също кметовете на Етрополе Владимир Александров, на Пещера Йордан Младенов и на Дряново Трифон Панчев, както и общинските съветници в София Еньо Савов и Петко Димитров.

Част от Изпълнителното бюро са още председателката на Форум „България – Русия“ Светлана Шаренкова и ръководителят на организационния отдел на „Позитано“ 20 Пламен Владимиров.

От пресцентъра на БСП обявиха още, че Националният съвет на партията е избрал част от водачите си за предстоящите избори. Партията е избрала 21 от водачите на листи с кандидати за народни представители:

Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева

Габрово 7 МИР: Николай Цонков

Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова

Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров

Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов

Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски

Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова

Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов

Плевен 15 МИР: Илиян Йончев

Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров

Разград 18 МИР: Николай Пенчев

Русе 19 МИР: Деница Иванова

Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева

Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов

София 23 МИР: Габриел Вълков

София 24 МИР: Крум Зарков

София 25 МИР: Атанас Атанасов

София-област 26 МИР: Владимир Георгиев

Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев

Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов

Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов