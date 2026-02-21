РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани, заяви Трайчо Трайков

Трайчо Трайков

Домакинствата, получили завишени сметки за ток за декември и януари, ще бъдат обезщетени, след като част от подадените жалби се оказват основателни. Това заяви служебният енергиен министър Трайчо Трайков по повод множеството сигнали от клиенти на трите електроразпределителни дружества за необичайно високи фактури, особено през месец януари 2026 година.

По думите му вече е проведена среща с председателя на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), като има първоначална яснота за възникналите проблеми. Назначени са проверки на електромери чрез независима лаборатория, както и анализ на софтуерите за отчитане и фактуриране, за да се установи дали става въпрос за грешка в билинг системите или друг технически проблем.

Ако засегнатите потребители вече са платили неправилно начислени суми, те ще бъдат компенсирани чрез приспадане в следващите сметки или чрез директно възстановяване. Част от електроразпределителните дружества вече доброволно коригират установени грешки. Министърът призова всички граждани със съмнения за неточности да подадат сигнал до КЕВР. Очаква се всички жалби да бъдат разгледани до края на февруари или началото на март.

Изявлението беше направено по време на инспекция на ПАВЕЦ „Чаира“. Там се очаква в началото на април да заработи още един от четирите хидроагрегата на централата, която претърпя тежка авария през 2022 г. и временно спря работа.

Третият агрегат трябва да бъде въведен в експлоатация в началото на 2027 г., а за четвъртия, който не подлежи на ремонт, предстои обявяване на три обществени поръчки в рамките на два месеца. Предишната процедура за нов агрегат се провали поради липса на кандидати, затова сега процесът ще бъде разделен на етапи: анализ на риска при демонтажа, проектиране и безопасно изпълнение на дейностите и отделна поръчка за изработка, доставка и монтаж на новото съоръжение, обясниха от Национална електрическа компания. Засега крайната стойност на проекта остава неизвестна.

