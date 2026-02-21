БСП в търсене на нов облик преди предсрочния вот на 19 април

БСП се събира на пленум в търсене на нов облик, ново Изпълнително бюро и нови партийни листи.

Пред журналисти в централата на партията на „Позитано“ 20 бившият лидер на БСП и експремиер Сергей Станишев припомни, че Крум Зарков е направил сериозна заявка за реформи, които да направят левицата по-полезна за обществото. По думите му партията е изправена пред реална опасност да не влезе в следващото Народно събрание. Станишев очаква в новото Изпълнително бюро да влязат различни личности и БСП да утвърди самостоятелния си облик и перспектива. Той смята още, че не би било справедливо цялата отговорност да се стоварва върху Зарков, ако партията не успее да влезе в парламента.

Депутатът и председател на Младежкото движение на БСП Габриел Вълков посочи, че на пленума се очаква да бъде избрано новото ръководство и водачите на листите, след което партията да стартира кампанията си за предсрочните избори. Той допълни, че е получил и приел покана да стане част от Изпълнителното бюро.

Според народния представител Атанас Атанасов новото Изпълнително бюро трябва да продължи започнатата промяна в партията и да включва нови лица. По думите му БСП има нужда от радикална трансформация, каквато председателят Зарков вече обеща.

Бившият социален министър Борислав Гуцанов подчерта, че най-важно е партията да се представи възможно най-добре на предсрочните избори, като посочи, че решенията от този и следващия пленум ще бъдат определящи за посоката ѝ. Той изтъкна значението на единството и запазването на вътрешното многообразие. Гуцанов определи като „олимпийски рекорд“ задържането на Стоил Цицелков на поста вицепремиер за честните избори, но въпреки това пожела успех на служебния кабинет на Андрей Гюров.

Бившият министър на околната среда и водите Манол Генов също прогнозира цялостно обновление в БСП – ново Изпълнително бюро и нови листи, макар да не очаква сериозно подмладяване. Той заяви, че категорично е отказал да бъде водач на листа.

От своя страна Валери Жаблянов е на мнение, че промяната в БСП вече е започнала и пленумът трябва да я задълбочи.