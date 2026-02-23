Емилиян Андреев е победителят в първото Национално състезания по финанси и инвестиции

Емилиян Андреев (студент в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“), Калоян Желев (студент в Университета за национално и световно стопанство) и Веселин Маринов (студент в Болонския университет) са финалистите, които спечелиха първите три места и наградите по време на Националното състезание по финанси и инвестиции.

То бе организирано от Българска фондова борса (БФБ) и подкрепено от Комисията за финансов надзор, Българската асоциация на управляващите дружества и Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Домакин на състезанието беше Университета за национално и световно стопанство (УНСС). В състезанието участваха десетки студенти от всички икономически университети в страната, които демонстрираха задълбочени знания, аналитично мислене и практически умения в областта на финансовите пазари и инвестициите.

Официалното откриване беше направено от изпълнителният директор на БФБ – доц. д-р Маню Моравенов и ректорът на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, в присъствието на заместник- ректора на УНСС, проф. д-р Цветана Стоянова.

„Това състезание надгражда финансовата грамотност и инвестиционната култура на младите хора.

Капиталовият пазар е динамична и силно конкурентна среда, която изисква знания, дисциплина и отговорност. Вие сте бъдещите посланици на българския капиталов пазар – като инвеститори, анализатори или консултанти“, заяви в своето приветствие доц. д-р Моравенов.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров акцентира върху ролята на университета и устойчивостта на инициативата. „За УНСС е чест да бъде домакин на подобна национална инициатива. Подкрепата на младите хора в тяхното професионално развитие е наш стратегически приоритет. Вярвам, че това състезание ще се утвърди като традиция. Инвестирайте в себе си – това е най-сигурната инвестиция.“

Заместник – ректорът проф. д-р Цветана Стоянова подчерта значението на практическата насоченост и партньорството между академичната общност и финансовия сектор.

„Състезанието е ценна възможност студентите да приложат знанията си в реален контекст

и да развият умения, които са ключови за професионалната им реализация. Партньорството между университета и институциите на капиталовия пазар е важна стъпка към по-силна връзка между образованието и практиката.“

Победителите получиха и награди, съответно за първо място 1000 евро, за второ място – 300 евро и за трето място 200 евро.

Националното състезание по финанси и инвестиции беше отворено за всички студенти от бакалавърски и магистърски програми на висшите икономически учебни заведения, изучаващи финанси, инвестиции и капиталови пазари. То се проведе в два кръга, като по време на втория бяха допуснати студентите с най-високи резултати, постигнати на първия кръг.

Инициатива за по-висока финансова грамотност

Националното състезание по финанси и инвестиции е част от усилията на небанковия финансов сектор за повишаване на финансовата грамотност на българските граждани със специален акцент върху младите хора. Инициативата допълва и европейските усилия за по-добра инвестиционна култура сред гражданите на Европейския съюз. Част от тях е и създаването на Съюз на спестяванията и инвестициите – стратегическо начинание, целящо развитие на капиталовите пазари в ЕС чрез насърчаване на гражданското участие в инвестиционни дейности, подобряване на финансовата грамотност и създаване на по-широки възможности за спестяване и инвестиране.