Здравният министър възстанови Благомир Здравков като шеф на Столичната педиатрия

Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски е отказал да приеме оставката на Благомир Здравков като директор на Специализираната болница по детски болести „Проф. Иван Митев”, съобщават от пресцентъра на министерството. Двамата са провели среща във ведомството, като са били обсъдени належащите въпроси в лечебното заведение.

Припомняме че Здравков подаде оставка като директор на болницата на 10 февруари, тъй като срещал институционален натиск, финансови рестрикции и липса на диалог. След като здравното министерство прие молбата му за напускане, за временен директор бе назначена Мария Екимова-Пенева, а той се кандидатира за директор на новата детска болница в Бургас “Света Анастасия”. На този етап не е ясно дали ще се оттегли от конкурса.

„Заявих, че майчиното и детско здраве ще бъдат мой личен приоритет и възстановяването Ви като директор на единствената специализирана болница за деца е ясен знак за това. Детското здравеопазване изисква спокойна среда, професионализъм и последователност, за да могат медицинските екипи да работят уверено и с необходимата грижа към малките пациенти“, отбеляза Околийски пред Благомир Здравков.

От своя страна, Здравков посочи, че приема решението с чувство за отговорност и ще продължи да работи за стабилността и развитието на лечебното заведение. Той подчерта, че основна цел остава гарантирането на качествена и навременна медицинска грижа за децата.

По време на срещата е било постигнато съгласие да има активен диалог между ръководството на лечебното заведение и министерството.