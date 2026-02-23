Дечев привика разследващите на случаите „Петрохан“ и „Околчица“

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев днес ще разговаря със служителите на МВР, които разследват случаите „Петрохан“ и „Околчица“, съобщи вътрешното ведомство.

Срещата ще се състои в сградата на министерството, като ще бъдат обсъдени предприетите действия по двата случая.

Както е известно, миналата седмица се появи информация, че Дечев е поискал оставки на разследващите двата случая. От МВР опровергаха тези твърдения с официално изявление на сайта на министерството, че това не отговаря на истината.