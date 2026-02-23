РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Европейският парламент прекрати ратифицирането на търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент ще проведе дебат за върховенството на закона в България

Европейският парламент реши да отложи гласуването по търговското споразумение между ЕС и САЩ поради налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на 15% глобално мито върху вноса. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на два парламентарни източника.

Гласуването в търговската комисия на парламента беше насрочено за вторник, 14 февруари, но сега е отложено, според изданието. Репортерите не предоставиха нова предложена дата за гласуването. Процедурата преди това беше спряна поради заплахите на Доналд Тръмп да наложи допълнителни мита на европейските съюзници, които се противопоставиха на искането му за придобиване на Гренландия, отбелязва изданието.

Ден преди това Бернд Ланге, ръководител на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, обяви планове за спиране на ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ на фона на „митническия хаос“ в Съединените щати.

Европейският съюз и Съединените щати подписаха търговското споразумение на 21 август 2025 година.

Страните се споразумяха да наложат 15% мита върху европейски стоки, изнасяни за Съединените щати. Митата върху американски стоки, изпратени до страните от блока, също се премахват. Европейският парламент планираше да ратифицира споразумението през март.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че използването на закона от 1977 г. за налагане на тарифи от страна на президента е превишило неговите правомощия. В отговор Доналд Тръмп наложи допълнителни тарифи от 10% върху вноса от САЩ „за всички страни“ и по-късно обяви увеличение до 15%.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли държавата да упражнява по-засилен контрол над частните училища?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.