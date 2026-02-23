Европейският парламент прекрати ратифицирането на търговското споразумение със САЩ

Европейският парламент реши да отложи гласуването по търговското споразумение между ЕС и САЩ поради налагането от президента на САЩ Доналд Тръмп на 15% глобално мито върху вноса. Ройтерс съобщава това, позовавайки се на два парламентарни източника.

Гласуването в търговската комисия на парламента беше насрочено за вторник, 14 февруари, но сега е отложено, според изданието. Репортерите не предоставиха нова предложена дата за гласуването. Процедурата преди това беше спряна поради заплахите на Доналд Тръмп да наложи допълнителни мита на европейските съюзници, които се противопоставиха на искането му за придобиване на Гренландия, отбелязва изданието.

Ден преди това Бернд Ланге, ръководител на Комисията по международна търговия на Европейския парламент, обяви планове за спиране на ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ на фона на „митническия хаос“ в Съединените щати.

Европейският съюз и Съединените щати подписаха търговското споразумение на 21 август 2025 година.

Страните се споразумяха да наложат 15% мита върху европейски стоки, изнасяни за Съединените щати. Митата върху американски стоки, изпратени до страните от блока, също се премахват. Европейският парламент планираше да ратифицира споразумението през март.

На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че използването на закона от 1977 г. за налагане на тарифи от страна на президента е превишило неговите правомощия. В отговор Доналд Тръмп наложи допълнителни тарифи от 10% върху вноса от САЩ „за всички страни“ и по-късно обяви увеличение до 15%.