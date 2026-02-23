Дотук с порочната практика социалната система да се използва за предизборни цели, предупреди Хасан Адемов

Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов обяви пред медии на брифинг в сградата на Министерски съвет, че ръководеното от него ведомство ще предприеме всички мерки, за да не позволи на структурните и териториални поделения на министерството да повлияят на изборите на 19 април чрез неговите социални програми.

„Практиката през последните години показва, че част от структурите на министерството си позволяват да влияят на вота на гражданите. Това става с инструментите на социалната политика. Не искаме тази практика да продължи, защото основната задача е да бъдат гарантирани честни и прозрачни избори“, посочи министър Адемов.

По този повод той съобщи, че са предвидени срещи с ръководителите на агенциите по социално подпомагане, които ще бъдат предупредени да не използват социалната система за предизборни цели.

„Ако получим сигнал, който да ни информира, че има нарушения и опити да се оказва влияние, ще бъдат проверени всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки. Наблюдаваме практики, които са в интерес на корпоративния вот, затова ще бъдем безкомпромисни и няма да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация“, подчерта ресорният министър.

По думите му следващата главна задача пред социалното министерство е да подпомогне всички уязвими групи в обществото със съдействието на Българския червен кръст посредством програмата на неправителствената организация „Храни и основно месечно подпомагане“.

На въпрос дали ще има великденски добавки за пенсионерите министър Адемов разясни, че този въпрос все още не е бил разискан в Министерски съвет.

Адемов обаче отбеляза, че има подготвен законопроект, чрез който се дава възможност всяка година да се залагат в държавния бюджет средства за великденски и коледни добавки.

„При това не само за пенсионерите, а за уязвимите групи, в това число самотните. С помощта на НОИ сме готови да предложим на Министерски съвет и Министерство на финансите разчети, но към днешна дата все още дискусията по този въпрос предстои“, коментира Адемов.