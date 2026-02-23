По потъналия риболовен кораб край Маслен нос няма пробойни

Установено е, че по потъналия край Маслен нос риболовен кораб BH 8112 няма пробойни. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Днес специалисти от Военноморските сили са обследвали потъналия кораб, като работата им ще продължи и утре, тъй като не са успели да приключат цялата си операция заради ниската видимост в района. Те са извършили оглед на корпуса на кораба с дистанционно управляем подводен апарат.

Припомняме, че за инцидента с риболовния кораб край Маслен нос първи съобщиха от Министерството на транспорта миналата сряда – 18 февруари. Тогава в 11:10 ч. за него бил подаден сигнал, като от Бреговия център във Варна съобщили в Морския спасително-координационен център, че са загубили радарната си връзка с него. Корабът се е намирал в района на Маслен нос, а на борда му е имало трима души – 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и техническият помощник на кораба.

В петък от Министерството на отбраната съобщиха, че рибарският кораб е открит в района на Маслен нос, като той е потънал на около 40 метра дълбочина.