УЗФ и СБУ връчват годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

На 26 февруари, от 11:00 часа, в Университета по застраховане и финанси ще се проведе тържествената церемония по връчване на Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 година.

Националният конкурс се организира за трета поредна година от Университета по застраховане и финанси, Синдиката на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика.

Състезанието се проведе в периода 13 октомври 2025 г. – 31 януари 2026 година.

В него се включиха професионални гимназии с икономически специалности,

профилирани гимназии и средни училища с изучаване на икономически дисциплини.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

В състезанието взеха участие над 60 учители, ученици от 11 и 12 клас, директори и училища. Победителите в 4-те категории сe определят от Комисия, съставена от преподаватели, учители и експерти от УЗФ, СБУ и НАПИ, с председател доц. д-р Джеймс Йоловски от Университета по застраховане и финанси.

На победителите в конкурса ще бъдат връчени парични награди, плакети, грамоти,

както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от Университета по застраховане и финанси.

В категория „Директор“ победителят ще получи парична награда в размер на 1000 евро, плакет и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на Университета по застраховане и финанси.

В категория „Учители“ ще бъдат отличени трима учители. Те ще получат парични награди в размер на 500 евро, плакети и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма в Университета по застраховане и финанси.

В категорията „Ученици“ ще бъдат отличени трима ученици. Те ще получат 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на университета за първата година, плакети и грамоти.

В категория “Училище” ще бъде отличено едно училище за високи резултати и постижения.

На церемонията ще присъстват представители на МОН, началници на регионалните управления на образованието, учители, директори, ученици, преподаватели, експерти.