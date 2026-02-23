РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

УЗФ и СБУ връчват годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

УЗФ и СБУ връчват Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 г.

На 26 февруари, от 11:00 часа, в Университета по застраховане и финанси ще се проведе тържествената церемония по връчване на Годишните награди за образование по икономика в средните училища за 2025 година. 

Националният конкурс се организира за трета поредна година от Университета по застраховане и финанси, Синдиката на българските учители и Националната асоциация на преподавателите по икономика.

Състезанието се проведе в периода 13 октомври 2025 г. – 31 януари 2026 година.

В него се включиха професионални гимназии с икономически специалности,

профилирани гимназии и средни училища с изучаване на икономически дисциплини.

Целта на конкурса е да се отличат и получат признание за успехите си ученици, учители, директори и училища, показали високи резултати през годината, както и да се сподели и популяризира придобитият опит и представени иновации.

В състезанието взеха участие над 60 учители, ученици от 11 и 12 клас, директори и училища. Победителите в 4-те категории сe определят от Комисия, съставена от преподаватели, учители и експерти от УЗФ, СБУ и НАПИ, с председател доц. д-р Джеймс Йоловски от Университета по застраховане и финанси.

На победителите в конкурса ще бъдат връчени парични награди, плакети, грамоти,

както и награди под формата на стипендии за обучение, осигурени от Университета по застраховане и финанси.

В категория „Директор“ победителят ще получи парична награда в размер на 1000 евро, плакет и отстъпка от 20% при записване в магистърска или докторска програма на Университета по застраховане и финанси.

В категория „Учители“ ще бъдат отличени трима учители. Те ще получат парични награди в размер на 500 евро, плакети и отстъпка от 20% при записване на магистърска или докторска програма в Университета по застраховане и финанси.

В категорията „Ученици“ ще бъдат отличени трима ученици. Те ще получат 100% стипендия за обучение в бакалавърските програми на университета за първата година, плакети и грамоти.

В категория “Училище” ще бъде отличено едно училище за високи резултати и постижения.

На церемонията ще присъстват представители на МОН, началници на регионалните управления на образованието, учители, директори, ученици, преподаватели, експерти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли държавата да упражнява по-засилен контрол над частните училища?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.