Министърът на вътрешните работи предлага главния му секретар да бъде освободен

Предложих на Министерския съвет да вземе решение, с което да предложи на президента главният секретар на МВР Мирослав Рашков да бъде освободен от длъжност. Това обяви министърът на вътрешните работи Емил Дечев на брифинг в Министерския съвет след края на първото заседание на служебното правителство.

Той започна да излага аргументите си, като на първо място отбеляза, че служебното правителство няма много време да организира честни избори.

След това поясни, че главния секретар на МВР представлява най висшата професионална длъжност в МВР и има най-важна роля в изборния процес. Министър Дечев и изброи и пет конкретни причини, поради които е поискал освобождаването на Мирослав Рашков.

Първият аргумент – местните избори в Пазарджик, където реакцията на сигналите за купуването на гласове е била бавна – по-бавна дори от тази на гражданите, които дори на моменти свършвали работата на полицията в предотвратяването на купуването на гласове.

Вторият аргумент – начинът, по който ръководената от главния секретар полиция реагирала на провокациите на екстремисти при протестите на 26 номеври 2025 година. Тогава заради бавна и неефективна работа на полицейските служители се стигнало до палежи на сгради, хвърляне на камъни и други твърди предмети по граждани и полицейски служители.

Третият аргумент – изчезването на висшето професионално ръководство на МВР след появата на новината за намерените убити трима души на хижа „Петрохан“.

„На практика главният секретар, както и неговият заместник отсъстваха от медиите – не дадоха никаква информация на обществото, не застанаха пред хората, за да кажат какви данни имат и какво се е случило. И това даде възможност за развихряне на масови конспиративни теории и психоза„, обясни министър Дечев.

Четвъртият му аргумент бе свързан с провала при разследването на заплахите срещу кмета на Бистрица, отправени още през юли 2025 г., когато двама маскирани мъже влезли в кметството с бухалки и попитали къде е кметът.

Вътрешният министър отбеляза, че маскираните не са разкрити и това е окуражило техните подбудители, така че да се стигне до палежа на колата му, извършен миналата седмица.

Петият аргумент на министър Дечев бе, че установил, че главният секретар на МВР, който трябва да е за пример, не си плащал фишовете, в случаите в които нарушавал Закона за движението по пътищата.

„Едва днес, след като разпоредих проверка и след традиционния теч на информация, всичките му пет глоби бяха платени„, отбеляза вътрешният министър.

Накрая той призова медиите да му помогнат в издирването на заместника на главния секретар на МВР – Явор Семерджиев. С него вътрешният министър провел разговор в петък вечерта, когато му обяснил, че ще трябва да се разделят. Семерджиев пожелал да поговори със семейството си и днес да съобщи за решението си.

„Очаквах заместник-главния секретар на МВР в моя кабинет, но той не дойде. Започнах да го търся по телефона, но той така и не отговори на моите многобройни повиквания и заради това ви моля да помогнете за неговото издирване„, завърши министър Емил Дечев и приключи брифинга, без да отговори на нито един журналистически въпрос.