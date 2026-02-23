РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Най-издирваният наркобос в Мексико е бил убит от мексиканската армия

Най-издирваният наркобос в Мексико

Най-издирваният наркобос в Мексико Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо и лидер на картела „Халиско – Ново поколение“, е бил убит при операция на мексиканските въоръжени сили, съобщи Си Ен Ен.

По информация от Белия дом Съединените щати са оказали разузнавателна подкрепа при провеждането на акцията.

Смъртта на Ел Менчо предизвика вълна от насилие в различни части на страната. Предполагаеми членове на престъпни групировки подпалиха автобуси и търговски обекти и влязоха в сблъсъци със силите за сигурност.

Според мексиканския кабинет по сигурността са били регистрирани над 250 пътни блокади в 20 щата, като по-голямата част от тях впоследствие са разчистени.

Държавният департамент на САЩ призова американските граждани в засегнатите райони да останат на закрито – в домовете или хотелите си. Междувременно част от туристите бяха блокирани, след като няколко американски авиокомпании временно прекратиха полетите си до Пуерто Ваярта.

През февруари миналата година администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви картела за чуждестранна терористична организация.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

