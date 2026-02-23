РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Формация на Радев води с над 32%, показва проучване на „Тренд“

Актуално проучване на агенция „Тренд“ показва значително предимство за евентуална политическа формация, свързана с бившия президент Румен Радев. Ако изборите се провеждаха днес, тя би получила 32,7% от гласовете.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС с 20,4%, следвана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ с 10,9% и „ДПС – Ново начало“ с 10,5%. „Възраждане“ събира 7,8%, а „БСП – Обединена левица“ – 3,8%. Под прага, но близо до него, остават МЕЧ с 3,6% и „Има такъв народ“ с 2,5%. Останалите формации получават под 2%. Данните са преизчислени без отговорите „не подкрепям никого“, които са 1,9%.

Проучването е проведено в периода 12–18 февруари 2026 година сред 1002 пълнолетни български граждани чрез пряко интервю „лице в лице“ с таблет. Според методологията 1% от извадката се равнява на около 52 500 души, което означава, че приблизително 3,1 милиона избиратели биха отишли до урните.

Политологът Димитър Ганев коментира пред NOVA, че се очаква по-висока избирателна активност – с около 500 хиляди души повече спрямо предишния вот. По думите му именно по-високата активност е ключов фактор за резултата на новата формация около Радев.

Според анализа пет партии със сигурност биха влезли в следващото Народно събрание, докато още две са на границата на парламентарната бариера. Ганев подчерта, че е рано те да бъдат отписвани.

Социологът Евелина Славкова допълни, че данните отразяват моментна картина и не включват ефекта от работата на новото служебно правителство. Според нея формацията на Радев черпи подкрепа от избиратели на различни партии, което пренарежда политическото пространство.

