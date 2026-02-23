РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Летището в София не участва в учение, само осигурява паркоместа, обясни министър Запрянов

На военновъздушната ни база „Враждебна“ се провежда съвместно учение на американските ВВС с нашите ВВС по отношение на предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати.

Това учение е планирано по искане на европейското командване. Това обясни служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в Министерски съвет.

„Като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, а личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 човека“, добави той.

„Единственото ангажиране на летище „Васил Левски“-София с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище. Тъй като летище „Враждебна“ не разполага с достатъчно места за паркиране на самолетите. Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на части от имотите на ВВС и сега ние сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона“, обясни още министър Запрянов.

„Не говорим за участие на летището в София в учение, а говорим за използване на свободна парко-площ за летателните апарати. Това учение по никакъв начин не засяга дейността на международното ни летище „Васил Левски“, неговата планова дейност, както и не налага затваряне на летището“, категоричен бе Атанас Запрянов.

„Искам да разсея по всякакъв начин разпространената спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летищните власти и те го затварят за логистични и инженерни дейности“, поясни още той.

Министър Запрянов уточни още, че учението не е свързано с обстановка и преговорите на САЩ с Иран. „Никой не е искал от България нито територия, нито военно участие“, каза още той.

