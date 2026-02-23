РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Правителството отпуска 65 млн. евро за изборите

Служебното правителство ще отпусне 65 млн. евро за провеждането на предсрочните парламентарни избори. Това обяви премиерът Андрей Гюров в началото на първото редовно заседание на кабинета.

Той подчерта, че макар подобен разход да предизвиква критики, изборите не бива да се възприемат като излишен разход, а като инвестиция в легитимността на властта и доверието в институциите. По думите му, средствата няма да отидат за партиите, а за организацията на самия изборен процес.

Финансирането ще покрие възнагражденията на изборните комисии, обучението им и разяснителните кампании на Централната избирателна комисия. Част от средствата ще бъдат насочени към МВР за гарантиране на реда в изборния ден, както и към видеонаблюдение, което според Гюров е ключово за прозрачността на вота.

Средствата ще се използват още за актуализиране на избирателните списъци и за разкриване на секции в чужбина. Премиерът подчерта, че държавата може да оптимизира разходи в други сфери, но не и за сметка на демократичния процес.

