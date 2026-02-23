РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Емил Дечев за "Петрохан-Околчица": Не съм се месил в разследването на случаите

Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви на среща с разследващите случая “Петрохан-Околчица”, че не се е намесвал, и не мисли да го прави, кои доказателства да се кредитират, кои версии да се поддържат или изключват, информират от МВР.

“Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина. Само така може да внесем успокоение в обществото. Продължавайте да работите”, обърна се той към екипа от Главна дирекция „Национална полиция“, ангажиран с разследването на случаите.

Дечев увери, че няма намерения да уволнява, който и да е било, да образува дисциплинарни производства или да премества служителите от екипа на други длъжности или в други дирекции. По думите му разследващите могат да разчитат на пълната подкрепа от ръководството на МВР.

Очаква се Дечев да говори в Министерския съвет и да стане ясно дали служебният кабинет ще предложи на президента Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

