След обяснението на Румен Радев пред германското издание Berliner Zeitung, че влиза в политиката заради очакванията на гражданите за по-демократична, модерна и свободна България, лидерът на “Продължаваме промяната” Асен Василев покани бившия президент да подкрепи протеста в сряда, организиран от „Правосъдие за всеки“ срещу и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

Относно коментара на лидера на ГЕРБ, че служебното правителство е на “Продължаваме промяната”, Ахмед Доган и Румен Радев, Василев каза, че не трябва българският народ да се занимава с “Радините вълнения” на Борисов.

“Ясно е, че Борисов се е спекъл от страх затова, че няма да може да купува гласове и да постигне типичния за ГЕРБ резултат с купени и контролирани гласове”, допълни той.

За твърдението на Борисов, че „олевяването на държавата е довело до тази дългова спирала“, бившият финансов министър отбеляза, че това е отмъщението на всички регулатори, назначени от ГЕРБ, БСП и „ДПС-Ново начало“ срещу българския народ..

На въпрос дали от ПП-ДБ са готови за следващите избори, Василев отговори, че очаква да се представят доста по-добре от това, което измерват социологическите агенции.

“В момента най-важно е българските граждани да могат свободно да гласуват за това в каква посока да тръгне България. Показали сме за какво работим – по-високи доходи и пенсии. По наше време цената за електроенергията за всички бизнеси беше с таван, така че това да не води до повишаване на цените на тока за гражданите. Бяхме вдигнали ограничението за ДДС и трябва пак да се върне на максималния праг за регистрация на ДДС, за да може малките бизнеси да са освободени от този терор. Предложихме достойно заплащане за всички медицински работници, но това предложение неколкократно беше бламирано, предложихме частните болници да правят търгове за лекарствата, но също беше бламирано и други”, изтъкна Асен Василев.