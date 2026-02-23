На паркинг в „Красна поляна“ ще се съхраняват иззети от полицията коли

Столичната дирекция на вътрешните работи ще може да се похвали с нов паркинг, на който ще съхранява иззетите автомобили на шофьори, заловени да карат пияни и дрогирани. Той й е предоставен безвъзмездно от кмета на район „Красна поляна“ Димитър Петров за срок от 10 години.

Преди близо две години – през май 2024 г. от Столичния общински съвет предложиха незаконно сметище в кв. „Факултета“, който е част от район „Красна поляна“ да се облагороди и да стане паркинг за задържани моторни превозни средства. Въпросният терен, който се намира на един от входете на Западния парк, е 16 декара и повече от 10 години се ползва за бунище.

Днес на церемонията по предаването на паркинга на столичната полиция ще присъства и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.