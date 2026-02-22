Денят по диагонал – 22 февруари 2026 г.

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков заяви, че е възможно объркване в тарифите на електромерите да се дължи на софтуерен проблем. По думите му няма данни за умишлено надписани сметки, а всеки потребител, който е бил ощетен, трябва да получи компенсация.

Той подчерта, че задачата на Комисия за енергийно и водно регулиране е да изясни причините за завишените сметки и да даде обяснение. Според него през декември 2025 г. потреблението на електроенергия е било по-високо спрямо същия месец на предходната година, но това не означава, че няма основателни жалби.

В българската политическа конюнктура отдавна битува едно неписано правило: “Който дрънка, е за вънка”! Тази емблематична епиграма на Радой Ралин подчертава именно управленската ни практика, в която лоялността се цени повече от професионализма, а вместо диалог, често се предпочита заличаването на несъгласните. За зла участ, и независимо от развитието ни по пътя към Европа, близо 60 години по-късно (от издаването на книгата “Люти чушки” – 1968 г.) почти нищо не се е променило по отношение на местната власт, в случаите когато тя отказва да подписва “на тъмно”.

И цената не се плаща само с „отнети“ политически точки, а и с личната сигурност и здраве. Обяснението за тези, които не искат да си държат езика зад зъбите, е просто – “Тъй, от дните робски и хайдушки сме изяли много люти чушки. Затова ни е лютив езика”.

„Да, България“ очаква МВР да спре кранчетата за пари, с които се купуват изборите. Това заяви пред БНР съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му следва да престане натискът на всякакви институции върху бизнеса и гражданите с изборна цел. Той коментира и оставката на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков.

„Той е реабилитиран, всички тези проблеми със закона са в миналото, но не може да си позволи да постави под съмнение честността на изборите. А тези данни, които бяха извадени удобно от пуделчетата на ГЕРБ – „Има такъв народ“, поставят, макар и по пропаганден начин, такова съмнение. Затова и г-н Цицелков си подаде оставката“, коментира Божанов.

Според специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф е възможно в рамките на следващите три седмици да се състои лична среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

„Ние с Джаред Къшнър се надяваме, че сме представили на двете страни някои предложения, които ще доведат до тяхна среща в рамките на следващите три седмици и може би дори ще доведат до среща на върха между Зеленски и президента Путин. В определен момент това може дори да се превърне в тристранна среща с президента на САЩ, ще видим. Мисля, че той не би искал да участва в среща, освен ако не разбере, че може да сложи край на това и да постигне най-добрия резултат“, каза Уиткоф в интервю за „Фокс нюз“.

Объркани, раздразнени, несигурни – мнозина от персонала на Европейската централна банка (ЕЦБ) са в неведение за намеренията на банковия председател Кристин Лагард след съобщенията, че тя ще подаде оставка преди края на мандата си, което поставя под въпрос нейните правомощия. Редица членове на Управителния съвет са озадачени от липсата на съпротива срещу спекулациите, според запознати с въпроса. Реакцията на Лагард тази седмица беше в рязък контраст с категоричното ѝ отричане на подобни съобщения през 2025 г., когато се се заговори, че тя ще напусне банката, за да оглави Световния икономически форум.

Вътрешна информация до служителите на ЕЦБ, която са прочели репортери на агенция „Блумбърг“, не предлага повече информация от онази, съобщена от медиите. Което вдъхва и опасения за заплаха за ключовия принцип на независимостта на централната банка, особено ако се окаже, че Лагард е напуснала по политически съображения, твърдят запознати с въпроса лица.