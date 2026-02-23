Цената на египетските визи ще се увеличи от 1 март

Входната виза за Египет ще се увеличи с 5 долара от 1 март 2026 година. От началото на новият месец цената ще бъде 30 долара, според египетския телевизионен канал Сада ел-Балад. Според информацията, меморандум в този смисъл е разпространен от Египетската федерация на туристическите камари. Причините за това решение не са разкрити.

На 2 декември 2025 г. египетският президент Абдел Фатах ел-Сиси подписа указ, с който нарежда „в съответствие с решението на Камарата на представителите (долната камара на египетския парламент) да се определи таксата за входна виза на ниво, ненадвишаващо 20 долара или еквивалента в друга чуждестранна валута“. Седмица по-късно египетското Министерство на туризма и антиките публикува разяснение, в което се посочва, че президентският указ се отнася до „определяне на максималната такса, а не до нейното увеличение“. Министерството също така подчерта, че решение за увеличаване на таксата за входна виза „все още не е взето“.

Законопроектът за увеличаване на входните такси беше внесен в египетската Камара на представителите от Министерството на външните работи и одобрен от парламента на 2 ноември. Това решение веднага беше критикувано в страната.

На 11 ноември Федерацията на туристическите камари се обърна към премиера Мустафа Мадбули и министъра на туризма и антиките Шериф Фати, като ги помоли да се намесят възможно най-бързо и да предотвратят повишаване на цените на визите. Длъжностните лица се опасяваха, че повишаването на входните такси за Египет ще отслаби позицията на Арабската република на туристическия пазар и ще обезсмисли постоянния растеж на броя на туристите, посещаващи египетските курорти, постигнат през последните години.

Туризмът е един от основните източници на приходи в Египет,

затова държавата насърчава развитието на този отрасъл по всички възможни начини. Курортните комплекси по морското крайбрежие се изграждат и модернизират интензивно. Хургада, Шарм ел Шейх и Марса Алам са най-популярните дестинации за почивка в Египет.

В Египет има паметници от различни епохи и цивилизации: древноегипетска, християнска (коптска) и средновековна арабска. Най-посещаваните забележителности са: пирамидите в Гиза, величественият Сфинкс, град Асуан, Долината на царете, храмовете на Луксор, Карнак и Абу Симбел.